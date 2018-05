Il mio primo vero bacio (quelli a stampo dati così sinceramente non li considererei dei baci, a meno che non sia con la persona con cui stai insieme, allora il discorso diventa diverso) l'ho dato a 17 anni, a un ragazzo idiota che dopo ho scoperto essere un donnaiolo; purtroppo mi sono lasciata abbindolare dalla "seduzione". Un'esperienza da dimenticare, anche se oggettivamente, senza sentimenti, è stato bello.

# Daniele : Io ed i baci...una storia travagliata...il primo bacio l'ho dato a 13 anni...il secondo a quasi 17...

Per quanto riguarda l'altra cosa...il mio consiglio è di aspettare, non c'è alcuna fretta. Non pensate che si deve fare per forza solo perché te lo dice questa società, perché non è così. Fare l'amore con una persona ha senso solo c'è un amore, un legame, tra le due persone molto profondo. Se no diventa sesso e perde la sua bellezza. E' come avere una Ferrari ed andarci in seconda, massimo in terza marcia. E' bello, ma se puoi andare fino alla sesta...Senza contare che il motore si rovina...



Non fate nulla tanto per, perché lo vedete in TV, perché invidiate gli amici, perché vi sentite gli "unici" a non averlo fatto! Non c'è nulla di meraviglioso e coinvolgente in un bacio (o nel sesso) non dato per la volontà di esprimere un sentimento! Altrimenti poi lo si rimpiange! (Io avrei tanto voluto non darlo a quel ragazzo, nonostante all'epoca mi piacesse!).Seguite il cuore, non la testa