Ciao a tutti sono nuova, ho 17 anni e ho commesso l’enorme errore di innamorarmi di nuovo di un ragazzo e anche questa volta non è andata bene. È iniziato tutto a luglio dell’anno scorso, una sera stavo passeggiando con il mio volpino, quando vedo questo ragazzo tornare a casa in moto, lui si è girato mentre aspettava che il cancello automatico si aprisse, ci siamo guardati ed è stato un colpo di fulmine per entrambi. Ho cominciato ad uscire la sera pur di vederlo, fortunatamente lo incontravo e ci guardavamo, poi è finita l’estate e non l’ho più visto. Ho chiesto ad un mio amico se lo conoscesse, gli ho descritto la moto e lui mi ha detto il suo nome. Ad aprile il mio migliore amico, che è anche un amico del ragazzo che mi piace, mi ha confessato di aver parlato con il ragazzo in questione e che questo gli ha detto, che mi trovava carina, che voleva una storia seria con me, insomma in poche parole che io gli piacevo, io ero al settimo cielo, ma come al solito la sfiga mi perseguita, questo ragazzo non si è mai dichiarato anzi ci guardavamo negli occhi e basta, chiedere in giro il suo numero era fuori discussione, dato che non lo aveva nessuno, perché lui è un tipo solitario ed ha tipo solo un amico e basta. L’ultima volta che ci siamo guardati è stata due settimane fa, poi all’improvviso è sparito, per poi ricomparire ieri sera e mi ha completamente ignorata non si è neanche girato a guardarmi, come faceva prima, stasera stessa cosa, io l’ho guardato e lui mi ha ignorata, ok che era in moto e che doveva guardare la starada, ma almeno prima si girava ora niente. Vi prego aiutatemi perché sinceramente non ci sto capendo più nulla,io ci sto male per questa cosa, non credo di avergli fatto nulla, ma se lo guardo e basta è perché mi vergogno di parlargli. Perché adesso si comporta così?