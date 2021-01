sono in una situazione alquanto strana...

mi piace il mio migliore amico, il problema è che lui è fidanzato da circa due mesi, però anche se mi dice sempre che è molto legato a questa ragazza, mi abbraccia sempre e ridendo e scherzando stiamo sempre vicini, inoltre mi ha detto che ho un bel fisico e cose del genere....non so che fare, vorrei tanto conquistarlo, ma non so come...HELP!

per completare la situazione c'è da dire che qualche anno fa, dopo che mi ero lasciata con il mio ragazzo, lui mi chiese di metterci insieme, ma io gli dissi di no perchè ci tenevo troppo alla nostra amicizia....

in ogni caso ho tanto bisogno d'aiuto, PLEASE!