Ciao a tutti, mi sono appena iscritta a questo forum e sono lieta di farne parte. Ho 18 anni e sono una ragazza molto timida, ho avuto solo una storia che per me è stata importante e mi ha aiutata tanto anche a conoscere lati della mia persona, e a capire quello che cerco da una persona. Ovviamente ho sofferto tanto. È da un pò di mesi che mi sono iscritta in palestra ma è nell'ultimo periodo che ho notato un ragazzo, a cui inizialmente non ho fatto molto caso. Non avevo mai visto il modo in cui mi fissa e non distoglie lo sguardo da me, e siamo stati un bel pò a osservarci, occhi negli occhi, e lo fa solo con me in maniera imperterrita. Lui sarà sicuramente più grande di me, penso abbia un 26-27 anni, ma non faccio altro che pensarlo. Ero bionda, e ho cambiato colore (mi sono fatta castana scura) pochi giorni fa, e lui mi ha fermata e mi ha detto: Hai cambiato look? stai molto bene. Con un sorriso spontaneo l'ho ringraziato, e adesso ci salutiamo sempre sorridendoci. Ma non sappiamo neanche come ci chiamiamo, e non ho la 'sfacciataggine' di fare il primo passo, ma al contempo vorrei tanto conoscerlo cosa mi consigliate di fare o di comportarmi? spero in un vostro utile consiglio