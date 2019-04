l'amore, questa forza che nessuno sa spiegare e descrivere, è un cosa seria, profonda, indissolubile, è una ragione di vita, è un motivo per alzarsi la mattina, è lo stimolo ad affrontare ogni sfida. Ma per provarlo davvero, bisogna avere il coraggio di vivere questo nobile sentimento in tutte le sue sfaccettature, dall'estasi al dolore. Chi non è in grado di vivere l'amore nella sia pienezza, nei suoi lati belli ma anche nei suoi lati oscuri,o chi invece lo confonde, lo calpesta, lo rifugge quando lo incontra, per paura magari che possa finire, che possa non essere eterno, che possa farlo soffrire, allora significa che non è pronto per amare, e non ne è manco degno: allora non dovrebbe neanche nominarlo. C'è tanta gente che questo sentimento lo offende, lo calpesta, lo mischia o lo corrompe con il proprio bieco opportunismo, con la propria viltà nell'affrontare la vita, con la propria grettezza e il proprio squallore, rovinando così la vita a se stessi, per cui non mostrano alcun rispetto, e anche agli altri. chi vive davvero l'amore soffre tanto, perché l'amore è passione, e passione è etimologicamente "sofferenza", soffre in paradiso quando è ricambiato, soffre all'inferno quando subisce un distacco. putroppo amore è l'unica cosa che non dipende dalla nostra volontà, ma il suo segreto e il suo fascino stanno proprio in questo. Chi ci mette razionalità e volontà nell'annientarlo mentre amore ti sta sbocciando dentro, allora non è degno di sporcare e insozzare il sentimento più nobile e misterioso di tutti, quell'Amor "che move il sole e l'altre stelle".