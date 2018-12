Il mio ragazzo ha 23 anni e vuole già mettermi incinta e sposarmi non avendo un lavoro, spaccia dalla mattina alla sera e non vado d'accordo con la sua famiglia.

Io vorrei prima costruirmi un lavoro stabile e avere la mia indipendenza e poi sono ancora troppo giovane per affrontare una situazione del genere.

non stiamo insieme nemmeno da 2 anni, ma lui insiste dicendo che mi ama.