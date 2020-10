TH3 CH3M1ST: [quote]dakisparkish:

certo che no!

o meglio ,amano solo per il tempo che ritengono necessario,e nel modo che reputano giusto.( e a volte ci sembra che sia "davvero quello giusto",ma il giorno dopo con una sola parola riescono a rovinare tutto).

sono pochi quelli che sanno amare davvero e che riescono a farci stare veramente bene!



solo per il tempo che ritengono giusto?per sapere per quanto tempo si ama una persona speciale?I miei nonni hanno fatto 51 anni di matrimonio, si, certo 51 anni mio nonno ha deciso di amare mia nonna, come no.Stavolta voglio cercare di non far venire "VOGLIA D' EVADERE" ma per par condicio nei confronti di Bella devo dire quello che penso.Penso che se tu dici questo, che amiamo a scadenza come se l' amore fosse una cosa da mangiare vuol dire che evidentemente NON SEI STATA IN GRADO DI SODDISFARE l' uomo.

Molte donne devono partire col preconcetto che l' uomo non si soddisfa portandoselo a letto (non è proprio il mio caso questo ). Ma rendendolo felice, essendo presente, scherzosa piena d' invettiva e di vita.

GIA IL FATTO CHE TU SCRIVI COSI' MI FA INTUIRE CHE TU STAI ROSICANDO.

ergo

ti sei azzeccata al ragazzo pretendendolo, l' uomo deve stare in pace: se voi come Bella, tu continuate a metterlo in mezzo risultate pedanti e rischiate che venga io

e vi sbatta in faccia la verità. La verità è questa, lo era per Bella lo è per te.

Gli uomini sanno amare nella loro immaturità, non amano a scadenza perchè se vi fate la storia di una notte vuol dire che vi siete troppo azzeccate a lui (spesso).

Ma va anche detto che i pezzettini di vomito esistono e ne ho avuto la prova.

Ma dare la colpa a tutti? Dire che amiamo a tempo? Abbiamo dei sentimenti e se non sapete capirci ci dite TUTTI BASTARDI TUTTI APPROFITTATORI, si vede che manco voi avete capito cosa vuol dire amare, proprio per niente.

E se non l' avete capito il 99% dei casi siete POSER!

Fabry

allora ,

innanzi tutto non ho parlato riferendomi a TUTTI,e in secondo luogo parlo per esperienze vissute,non solo da me,anzi.

se permetti non sono nè zitella,tantomeno poser!(e non è educato giudicare a mio parere,soprattutto se non mi conosci)

poi,come ho detto di ragazzi che sanno amare e ci sanno far stare bene ce ne sono,ed io l'ho trovato uno di quelli.

ho espresso solo una mia opinione,te l'ho per caso imposta? no!