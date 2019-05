E' successo verso la fine della seconda media..Mentre lui era in terza, ci siamo conosciuti tramite amici e sia io che lui eravamo cottissimi ** Dopo un estate insieme me lo sono ritrovata in classe con me in terza mediaa, perche era stato bocciato ! E'stato fantastico, ma ho sofferto anche molto per alcuni tira e molla che ci eravamo fatti..Me lo ricorderò sempre ** E' stata la mia prima vera e intensaa cotta !