Ciao! Secondo me non conta poi così tanto l'età anagrafica in una relazione. Trovo che sia più importante l'"età mentale" di un soggetto, infatti non sempre una persona è più matura di un'altra solo perché è più vecchia d'età. Tuttavia è vero che è difficile instaurare un legame amoroso con una persona che è molto più giovane o molto più vecchia perché magari vuole cose diverse da te. Normalmente un trentenne ha obbiettivi un po' differenti rispetto a un ventenne, però non è detto che sia sempre così.Questo discorso vale anche per la questione "uomo o donna più grande": tutto dipende dalle persone coinvolte nella relazione, cosa vogliono nella vita ecc.