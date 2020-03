Bella domanda... penso che sia una domanda da un milione di euro ahahahSei davvero convinta di volerlo dimenticare? Solo la forza di volontà, secondo me, ti può aiutare. Non credo ci siano metodi per poter dimenticare le persone.Alla fine poi perché dobbiamo dimenticare le persone? Perché cerchiamo di dimenticare come ci fanno sentire? Per paura di poter essere rifiutati? Non avrebbe senso fare nulla a questo punto.Io ti consiglio di vivere quello che il destino ha in serbo per te, se questo ragazzo ti fa stare bene goditi quello che ti fa provare! Per esperienza, cercare di dimenticare qualcuno che ci piace non fa altro che farlo insediare di più nella nostra testa e nel nostro cuore Buona fortuna!!