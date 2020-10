penso che amore e cotta siano due cose completamente diverse in ogni senso

per prima cosa penso che si debba avere una certa età per dire di amare una persona, lo dico per esperienza personale, quando ero in 5 elementare/1 media ero fidanzata (con un ragazzo che si è poi rivelato violento) e ci dicevamo ogni giorno ti amo, sei l'amore della mia vita eccetera.

solo dopo mi sono resa conto che non sapevo neanche cosa volesse dire amare.

mi piace un ragazzo da 3 anni eppure ancora mi piace, non lo amo

penso che queste poi siano cose che si capiscono con il tempo, basta aspettare

poi ogni persona ha i suoi tempi e prende le sue decisioni

magari dicono che amano una persona o si fidanzano spesso perchè si sentono più grandi!

se pensi che le tue amiche esagerino (e credo che tu abbia ragione) fai come pensi e segui sempre la tua opinione

questa è una lezione di vita che può servirti in ogni situazione n fare mai qualcosa perchè lo fanno tutti o perchè qualcuno ti ha detto di farlo, fai solo ciò che vuoi perchè se no rischi di diventare un'altra persona...

spero di esserti stata utile