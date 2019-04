Secondo me due persone che si amano hanno tutto il diritto di cercare di essere felici insieme. Non capisco come si possa pensare che 'amare' sia una cosa sbagliata e invece accettare come 'giuste' cose come la guerra, le stragi, il razzismo.

Per la questione 'bambini' idem. Personalmente non vedo di buon occhio tutta la questione dell'utero in affitto e del pieghiamo la natura finché non diventiamo noi i creatori e ci facciamo i bambini in laboratorio, ma Hei, ognuno è libero di fare ciò che vuole e di procedere nel modo che più pensa essere consono per lui, quindi. Pretendere che gli altri non facciano qualcosa perché io sono contraria sarebbe come presentarmi a un pranzo e obbligare tutti di non mangiare la carne perché io sono vegetariana: stupido e assolutamente senza senso.