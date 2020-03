gli uomini sono pur sempre uomini, tentalo. non dico vestitini da infermierina porca, qualcosa piu' alla mano, situazioni in cui non puoi dire di no intendo. che ne dici di organizzare una cena in casa con un ottima bottiglia di vino e poi... guardare un film ? non farti vedere che vuoi ASSAGGIARLO altrimenti lui scapperà! l'uomo deve sentirsi leone e conquistatore non prendere il toro per le corna e fai che in modo che la prma mossa venga da lui, ovviamente scaturita da un idea che tu hai già in testa! So che sembra difficile ma fidati che sul momento capirai cosa intendo è una cosa difficile da descrivere... testala!