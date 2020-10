Allora sappiamo che il cateto maggiore (quello che ci fanno) è 4/5 dell ipotenusa quindi l’ipotenusa è 5/5, troviamo 1/5 facendo 44 :4=11

quindi l ipotenusa sarà 11 per 5=55



adesso abbiamo ipotenusa e cateto maggiore è per calcolare l’altezza dell ipotenusa ci serve il cateto minore



il cateto minore è uguale alla radice quadrata di ipotenusa alla seconda meno cateto maggiore alla seconda estratto alla radice quadrata



Quindi radice quadrata di 55 alla seconda meno 44 alla seconda



Quindi quindi la radice quadrata di 3025 meno 1936 che fa1089 alla radice quadrata che è 33



adesso trovati il perimetro e area



Aggiunto 1 minuto più tardi:



Ah scusa ho saltato un pezzo: per trovare l’altezza relativa all ipotenusa facciamo cateto minore per cateto maggiore fratto ipotenusa



33 per 44 diviso 55 = 26,4