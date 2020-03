Mi servirebbe un aiutino per queste domande!7) Un convertitore di codice da binario a BCD con 8 ingressi, presenta un numero di uscite pari a:a) 12b)  10c) 11d) 8La quantità di bit significativi necessari per rappresentare un dato numero in codice BCD, rispetto alla codifica binaria, è:a) maggiore o ugualeb)  minore o uguale 10c) minored) maggiore9) In un multiplexer a 16 ingressi gli ingressi di selezione o controllo sono:a) 2b)  3c) 4d) 110) Generare la funzione logica specificata dalla tabella di verità riportata, utilizzando un multiplexer:C B A Y0 0 0 10 0 1 00 1 0 10 1 1 11 0 0 01 0 1 01 1 0 11 1 1 111) Realizzare la funzione maggioranza con la tabella della verità nei casi:a) con 3 ingressi di selezioneb) con 2 ingressi di selezioneusando un multiplexer rispettivamente 8  1 nel caso a) e 4 1 nel caso b) e disegnare il circuito corrispondente nei due casi.N.B.: la funzione maggioranza restituisce 1 se due dei tre ingressi di selezione valgono 1 e 0 se due dei tre ingressi valgono 0.12) Realizzare un multiplexer a trentadue ingressi, utilizzando 5 multiplexer, i primi quattro a otto ingressi e il quinto avente come ingressi le uscite dei quattro multiplexer.(Nota: collegare in parallelo gli ingressi di selezione per quattro multiplexer e collegare i bit di selezione o controllo del quinto multiplexer a due ingressi di selezione più significativi).