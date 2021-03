A)Uno stretto collaboratore di un importante uomo politico candidato alle elezioni ha diffuso sui social delle email private del suo capo in cui prende delle posizioni molto nette su alcune questioni. La notizia diventa virale e crea scandalo e riduce il vantaggio del politico nei sondaggi. La diffusione di queste email è:1)mis-information2)mal-information3)dis-informationB)Tua cugina ti invia tramite una app di messaggistica istantanea un articolo che assicura che "Bere solo birra fa meno male che bere altri alcolici". *1)mis-information2)mal-information3)dis-informationC)Una foto di una spiaggia ricolma di plastica (che si rivela essere stata presa in rete da un servizio sull' inquinamento e relativa a un isola dell'Atlantico) illustra un articolo in cui si parla dell'immondizia abbandonata sulle spiaggia di una regione italiana. In questo caso di tratta di: *1)mis-information2)mal-information3)dis-informationD)Un amico piemontese molto preso dalla causa contro la realizzazione della linea ferroviaria ad Alta Velocità Torino-Lione ti invia questa foto chiedendoti di farla girare. La foto è manipolata: Greta Thumberg non ha esposto un cartello NO TAV. Ma tu non lo sapevi e hai condiviso la foto a tutti i tuoi contatti. Hai fatto:Aggiornata 21 ore fa:D)Un amico piemontese molto preso dalla causa contro la realizzazione della linea ferroviaria ad Alta Velocità Torino-Lione ti invia questa foto chiedendoti di farla girare. La foto è manipolata: Greta Thumberg non ha esposto un cartello NO TAV. Ma tu non lo sapevi e hai condiviso la foto a tutti i tuoi contatti. Hai fatto:1)mis-information2)mal-information3)dis-informationAggiornata 21 ore fa:E)Un attore diffonde immagini della ex-fidanzata, anch'ella attrice, mentre spara a delle anatre in uno stagno. Si scopre solo dopo che che la foto è un fotomontaggio. L'attore è colpevole di: *1)mis-information2)mal-information3)dis-informationA)Uno stretto collaboratore di un importante uomo politico candidato alle elezioni ha diffuso sui social delle email private del suo capo in cui prende delle posizioni molto nette su alcune questioni. La notizia diventa virale e crea scandalo e riduce il vantaggio del politico nei sondaggi. La diffusione di queste email è:1)mis-information2)mal-information3)dis-informationB)Tua cugina ti invia tramite una app di messaggistica istantanea un articolo che assicura che "Bere solo birra fa meno male che bere altri alcolici". *1)mis-information2)mal-information3)dis-informationC)Una foto di una spiaggia ricolma di plastica (che si rivela essere stata presa in rete da un servizio sull'inquinamento e relativa a un isola dell'Atlantico) illustra un articolo in cui si parla dell'immondizia abbandonata sulle spiaggia di una regione italiana. In questo caso di tratta di: *1)mis-information2)mal-information3)dis-informationD)Un amico piemontese molto preso dalla causa contro la realizzazione della linea ferroviaria ad Alta Velocità Torino-Lione ti invia questa foto chiedendoti di farla girare. La foto è manipolata: Greta Thumberg non ha esposto un cartello NO TAV. Ma tu non lo sapevi e hai condiviso la foto a tutti i tuoi contatti. Hai fatto:Aggiornata 21 ore fa:D)Un amico piemontese molto preso dalla causa contro la realizzazione della linea ferroviaria ad Alta Velocità Torino-Lione ti invia questa foto chiedendoti di farla girare. La foto è manipolata: Greta Thumberg non ha esposto un cartello NO TAV. Ma tu non lo sapevi e hai condiviso la foto a tutti i tuoi contatti. Hai fatto:1)mis-information2)mal-information3)dis-informationAggiornata 21 ore fa:E)Un attore diffonde immagini della ex-fidanzata, anch'ella attrice, mentre spara a delle anatre in uno stagno. Si scopre solo dopo che che la foto è un fotomontaggio. L'attore è colpevole di: *1)mis-information2)mal-information3)dis-information