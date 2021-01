Strutturare un’ipotesi di azienda che si sviluppa sul proprio territorio di appartenenza proiettato nel 2030.

Salve a tutti! Avrei bisogno di un aiuto.

Dovrei strutturare un'ipotesi di azienda che e' proiettata nel 2030. Devo indicare a questo proposito le strutture dei servizi, quelle produttive, le relazioni con l'esterno e le infrastrutture necessarie. Tra quelle proposte ero interessata a creare un'azienda riguardante la vendita di prodotti tecnologici al dettaglio ma non ho alcuna idea su come realizzarla e soprattutto i prodotti che venderebbe.

Potreste provare a spiegarmi che cosa si intende e come si struttura un'ipotesi di azienda rivolta alla vendita di prodotti tecnologici al dettaglio?