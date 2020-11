1. Indica il giusto completamento per ogni frase.1. Nel 1848 Pio IX, il re di Napoli e il granduca di Toscana:a. lasciarono partire, in appoggio a Carlo Alberto, reparti di volontari e di truppe regolari.b. impedirono ai propri sudditi di andare in aiuto all’esercito piemontese.2. La Repubblica Romana, nata nel febbraio del 1849:a. era governata da un triumvirato, di cui faceva parte Giuseppe Mazzini b. era governata dal patriota Daniele Manin.3. Dopo la sconfitta di Novara nel 1849, Carlo Alberto:a. chiese l’aiuto dei Francesi.b. abdicò in favore del figlio Vittorio Emanuele II.4. Dopo la Prima guerra d’indipendenza, l’unico Stato in cui rimase in vigore la Costituzione fu:a. il Regno di Sardegna b. il Granducato di Toscana.5. Come primo ministro, Cavour agì soprattutto per:a. garantire le libertà fondamentali dei cittadini b. rinnovare e rafforzare l’economia piemontese.6. Cavour offrì a Napoleone III Nizza e la Savoia in cambio:a. dell’aiuto francese in una guerra contro l’Austria.b. del Regno delle Due Sicilie.7. La Seconda guerra d’indipendenza fu provocata:a. dall’attacco austriaco al Piemonte.b. dalle provocazioni piemontesi dirette verso l’Austria.8. Il 17 marzo 1861 , al completamento dell’unità d’Italia mancavano:a. Il Lazio e il Veneto.b. La Sicilia e la Sardegna.Grazie mille a chi me lo fa tutto!!