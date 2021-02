La casa di Filippo dista 400 m dalla sua scuola ed egli percorre questo tratto alla velocità di 4 km/h.1. Quanto tempo impiega per arrivare?a. 60 secb. 120 secc. 360 secd. 600 sec2. Partendo da casa alle ore 7.40, a che ora arriverà a scuola?a. 7.48b. 8.00c. 7.52d. Nessuna delle risposte precedentiElisa vive in un paese che dista dalla scuola 12 km e, utilizzando un mezzo pubblico, raggiunge la scuola in 15minuti.3. Qual è la velocità media del mezzo utilizzato?a. 15 km/hb. 48 km/hc. 30 km/hd. 60 km/hOggi il padre di Elisa l’ha accompagnata a scuola in auto. Si riporta il grafico del moto.( IMMAGINE IN ALLEGATO)4. Qual è stata la velocità media?5. Per quanto tempo l’auto è rimasta ferma?6. A che velocità è stato percorso l’ultimo tratto?