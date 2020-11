Indica se le affermazioni sulla politica estera di Cavour sono vere (V) o false (F).1. Cavour cercò di intrecciare alleanze internazionali per poter fronteggiare la Francia . V F2. Cavour mandò truppe in Crimea per aiutare Francia e Inghilterra. V F3. Al congresso di pace che seguì il conflitto, nel 1856, l’Italia non poté partecipare. V F4. Cavour pose in Europa la “questione italiana”, che si trasformò così in un problema di carattere internazionale. V F5. Cavour stipulò gli accordi di Plombières con l’imperatore francese Napoleone III per garantirsi l’aiuto della Francia in caso di aggressione dell’Austria. V FPunti ............../5Chi me lo fa tutto, grazie!!