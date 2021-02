PREPARA UNA PRESENTAZIONE IN CUI SPECIFICHI CHI È L'AUTORE DESTINATARIO DELLA LETTERA , COSA DICE E QUANDO È STATA SCRITTA; SI DEVE ANCHE COLLEGARE CON LA CANZONE "LES SOLDAT", LA BREVE METRICA "I AM A SOLDER" E GLI EVENTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE DA QUESTA LETTERA:11 NOVEMBRE 1918, ORE 11 DEL MATTINO.La mia più cara amata per tutta la vita.È tutto finito, la pace è firmata. Niente più uccisioni. La tromba suona il cessate il fuoco. Sono a Omont, nelle Ardenne. Parto subito per il confine. Non preoccupatevi. Ora sono fuori pericolo. Oggi non posso più scrivere. Mille dolci carezze a tutti voi, a voi buoni baci e a bietot.CANZONE: " LE SOLDAT"