PER FAVORE!! SONO IN CRISI..PK NN HO CAPITO NT...VI PREGO AIUTO! SOLUZIONI

GEOMETRIA:Stabilisci quali delle seguenti affermazioni sono vere e correggi quelle falsi...C/d = π V F CorrezioneC= π* r V F Correzioner è direttamente proporzionale a r V F CorrezioneIl valore approssimato di π è 3,14 V F CorrezioneIl valore esatto di π è 3,14 V F CorrezioneSe r = 18 ⇢ C = 36 π V F CorrezioneSe C = 251,2 cm ⇢ d = 40 cm V F CorrezioneSe d = 12 cm ⇢ C = 37,68 cm V F CorrezioneSe C = 90 π ⇢ d = 90 cm V F CorrezioneSe C = 30π⇢ r = 30 cm V F CorrezioneA = C *r V F CorrezioneA = π * r^2 V F CorrezioneA è direttamente proposizione a r V F Correzioner = 2A/C V F Correzioner = A/π V F CorrezioneSe r = 9 cm ⇢ A = 81 pi greco cm ^2