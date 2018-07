Buongiorno a tutti!

Vorrei il vostro aiuto per risolvere i punti "c" ed "e" del seguente esercizio:

1- Il livello attuale del reddito è uguale a 500. Il livello di piena occupazione è uguale a 600. Se la propensione marginale al consumo è 0.80, vi è un’imposta proporzionale sul reddito del 30 per cento:

a) di quanto deve crescere la spesa pubblica per determinare la piena occupazione?

b) Quali variazioni delle imposte deriveranno dall’accresciuto livello di equilibrio del reddito?

c) Di quanto varia il saldo del bilancio pubblico?

d) Cosa cambia nei risultati se vi e’ una propensione marginale ad importare pari a 0.10?

e) cosa cambia nei risultati se vi e’ un coefficiente di accelerazione pari a 4?

Come potete vedere dalla foto, ho risolto tutti gli altri punti, vi chiedo gentilmente di aiutarmi a capire come si risolvono quelli mancanti (o almeno uno dei due).

Vi ringrazio in anticipo!