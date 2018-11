E' stato creato per scopi militari ma viene utilizzato per garantire la sicurezza in caso di furti, per la tracciabilità delle spedizioni e comprendere in tempo reale quando potranno giungere a destinazione, monitoraggio e telesoccorso per anziani e soggetti a rischio e non solo, tenere sotto controllo la posizione di animali domestici o di oggetti preziosi e di valore rintracciabili in caso di furti o smarrimento.