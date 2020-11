Per favore mi aiutate con questo ragionamento di probabilità? 'Qual è la probabilità che estraendo 5 abitazioni casualmente, almeno una abbia 5 stanze?' Parto da dati in distribuzione di frequenza che mi danno tot abitazioni con 1 stanza, tot abitazione con 2 stanze, tot abitazioni con 3 stanze etc fino a tot abitazioni a 8 stanze. Io sono partita con l'idea di calcolare la probabilità che nessuna abitazione abbia 5 stanze ma qui mi sono bloccata. Come devo fare? Grazie di cuore a chi risponderà.