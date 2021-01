Mi sono ridotto all'ultimo per fare questo esercizio e me ne pento:Leggi il brano e rispondi alle domandeArrivammo alla terra dei Ciclopi, prepotenti e privi di norme,che confidando negli dei eterni non piantano pianta con lemani né arano, ma lì ogni frutto germina inseminato e senzaaratura, grano e orzo e viti che portano vino da grappoli rigo-gliosi nutriti dalla pioggia mandata da Zeus. Costoro non han-no assemblee per consultarsi né regole sociali, ma abitano lecime di alti monti in cave grotte, e ciascuno esercita la sua au-torità su figli e moglie, né si curano gli uni degli altri. Fuori dalporto si stende un’isola, piatta, selvosa, non troppo vicina allaterra dei Ciclopi ma neppure lontana. Ci nascono capre infi-nite, selvatiche: presenza umana non le spaura né vi passanocacciatori che nella selva soffrano stenti percorrendo le cimedei monti. Non è occupata da greggi o da campi di biade, magiorno dopo giorno resta inseminata e inarata e vuota di uo-mini: nutre capre belanti. Non hanno i Ciclopi navi dalle guan-ce vermiglie né albergano fra loro calafati capaci di fabbricarenavi dai solidi ponti che percorrano ogni rotta arrivando allecittà dei mortali nei tragitti che spesso gli uomini incrocianofra loro con le navi sul mare: gente che avrebbe reso ben col-tivata anche la loro isola. Non è infruttuosa e produrrebbe ditutto a suo tempo: lungo le rive del grigio mare ci sono rori-di, teneri prati dove potrebbero crescere viti perenni; c’è terrapiana, adatta all’ aratro, e si potrebbe mietere sempre, a suotempo, folto grano: molto grasso è il suolo di sotto.1 Qual è il rapporto tra i Ciclopi e la terra?2 Esistono istituzioni politiche tra i Ciclopi? La loro societàpuò essere definita primitiva?3 Che cosa si osserva sull’isola antistante il porto?Ci sarebbe modo, secondo l’autore, di trarre fruttoe rendere produttivo il suo territorio 4 In quali passaggi del testo l’autore esprimeimplicitamente la sua disapprovazione nei confrontidei Ciclopi?