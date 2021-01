ciao.. io provo a rispondere ad alcune delle domande.. purtroppo non le so tt..

2)Nel legame covalente polare gli elettroni in compartecipazione trascorrono più tempo attorno ad un atomo (che ha una forza di atrazione maggiore); per esempio, nell'acqua gli elettroni in comune ruotano di più attorno all'ossigeno (che assume quindi una leggera carica positiva) che attorno all'idrogeno (che assume una leggera carica negativa). Nei legami apolari gli alettroni trascorrono lo stesso tempo attorno ai nuclei

3)Tra gli atomi che si legano non c'è compartecipazione di elettroni, ma un atomo strappa un elettrone ad un altro, così da formare due ioni (l'uno caricato positivamente, l'altro negativamente); per forza elettrostatica, gli atomi si attraggono

4)Nel legame ionico gli atomi assumono cariche nettamente positive o negative (si formano cioè ioni), mentre nel legame covalente polare gli atomi sono leggermente caricati elettricamente

9)Perchè si formino legami doppi l'atomo in questione deve avere un numero di elettroni del guscio più esterno che varia da 2 a 7