C’è un seme di coraggio nascosto (a volte molto profondamente, bisogna dire) nel cuore dello hobbit più timido e ciccione, un seme che qualche pericolo fatale farà germogliare. Frodo non era né molto grasso né molto timido; anzi, benché egli stesso non lo sapesse, Bilbo l’aveva sempre considerato il migliore hobbit della Contea. Credette di essere giunto al termine della sua avventura, ma il pensiero gli infuse coraggio. Mentre giaceva per terra, riflettendo e raccogliendo le proprie forze , si rese conto d’un tratto che l’oscurità si stava lentamente sbiadendo e che una pallida luce verdolina si diffondeva intorno a lui. In un primo momento essa non gli fu di alcun aiuto per scoprire in quale posto si trovasse, poiché sembrava emanare dal suo corpo e dal terreno intorno e non aveva ancora raggiunto le pareti o il soffitto.