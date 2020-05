Aiuto tecnicaaaa1. Descrivi le aree verdi 2. È possibile trovare oggi ambiente non antropizzati? Argomenta la tua risposta.3. Descrivi i vari gradi di antropizzazione4. La globalizzazione ha influito sull’assetto della città? Perché?5. Nell’urbanizzazione l’uomo ha sempre rispettato la natura?6. Definisci la sostenibilità7. Cita un esempio di territorio come bene comune in Italia8. A quando risalgono le prime mappe catastali?