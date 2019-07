Ragazzi, come capisco se un prezzo è reale o nominale? come in questo caso:



Nel 1996, Giorgio guadagnava un salario orario di €12; nel 1999, guadagnava un salario €12,91. Sapendo che l’indice dei prezzi era 158 nel 1996, e 170 nel 1999, la variazione del salario reale di Giorgio è

- negativo

- positivo

- pari a zero