ciao ragazzi, faccio l'alberghiero e quest'anno ho la maturità avevo pensato ad una tesina con tema star wars, ho trovato i collegamenti per italiano: L'antieroe del novecento, il dualismo tra pirandello e svevo ; Storia: la seconda guerra mondiale ; Sala e vendita: cocktail di fantasia ma non so come collegarci inglese,economia e alimentazione potete aiutarmi?