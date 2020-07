Sistema gestione flussi documentali

Sistema per gestione flussi documentali deve:- fornire informazioni su legame tra documento registrato, fascicolo e procedimento associato- consentire rapido reperimento informazioni su fascicoli, procedimento, responsabile, gestione fasi procedimento- fornire informazioni statistiche su attività dell’ufficio- consentire scambio informazioni con sistemi di altre P.Almeno una volta l’anno il responsabile del servizio per gestione flussi documentali e archivi provvede a trasferire fascicoli e serie documentali su procedimenti conclusi in un apposito archivio di deposito costituito per ogni P.A.Deve inoltre formare e conservare elenco di fascicoli e serie documentali trasferite nell’archivio di deposito.Dei documenti prelevati da archivi deve essere tenuta traccia di movimento e richiesta prelevamento.Le PA devono assicurare, ad ogni aggiornamento di sistema, pieno recupero e riutilizzo informazioni acquisite da versioni prima.Le amministrazioni procedenti devono effettuare controlli, anche a campione, proporzionalmente a rischio e dubbio, su veridicità delle dichiarazioni, anche dopo erogazione benefici per i quali sono rese dichiarazioni.Se dichiarazioni presentano irregolarità o omissioni rilevabili d’ufficio, non falsità, il funzionario comunica all’interessato l’irregolarità, che poi è tenuto a regolarizzare e completare la dichiarazione, altrimenti il procedimento non ha seguito.Se controllo riguarda dichiarazioni sostitutive presentata da privati, amministrazione competente fornisce, su richiesta del soggetto privato e consenso del dichiarante, conferma scritta della corrispondenza delle informazioni dichiarate.Per accertamento informazioni, amministrazioni certificanti individuano ufficio responsabile per attività di gestione, garanzia e verifica della trasmissione di dati o accesso diretto da amministrazioni procedenti.Le amministrazioni certificanti pubblicano su sito web misure organizzative per acquisizione d’ufficio dei dati e effettuazione controlli e modalità per l’esecuzione.Mancata risposta delle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione doveri d’ufficio.