Salvataggio informazioni su sistemi gestioni di documenti per amministrazioni

Le operazioni di salvataggio sono fatte su supporto informatico rimovibile.Consentito trasferimento su supporto informatico rimovibile per informazioni di protocollo relative a fascicoli riguardanti procedimenti conclusi.Informazioni trasferiti sempre consultabili, quindi responsabile del sistema di gestione informatica dei documenti dispone almeno ogni 5 anni, la riproduzione delle informazioni del protocollo informatico su nuovi supporti informatici.Per cause tecniche per cui non possibile usare procedura informatica, si autorizza svolgimento manuale operazioni di protocollo su uno o più registri di emergenza, riportando causa, data e ora inizio interruzione, data e ora del ripristino del sistema.Se necessario, autorizzato uso di registri d’emergenza per non più di una settimana, riportando estremi del provvedimento di autorizzazione.Per ogni giorno di registrazione di emergenza, numero totale di operazioni registrate.La sequenza numerica usata sul registro di emergenza garantiscono identificazione univoca dei documenti registrati.Informazioni riguardo documenti protocollati in emergenza poi inserite nel sistema informatico, utilizzando apposita funzione di recupero. Con fase di ripristino, ad ogni documento associato protocollo del sistema informatico ordinario, che mantiene stabilmente correlazione non numero di emergenza.