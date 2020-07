Legalizzazione firme su atti amministrativi

Legalizzazione di firme = devono essere indicati nome e cognome di chi si legalizza la firma, indicando data, luogo, proprio nome e cognome, qualifica rivestita, apporre propria firma per esteso e timbro ufficio.Non soggette a legalizzazione: firme di pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti da essi rilasciati.Funzionario o pubblico ufficiale indica data, luogo rilascio, proprio nome e cognome, qualifica rivestita, propria firme per esteso e timbro ufficio.Firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute da prodursi ad uffici pubblici fuori dalla provincia della sede della scuola sono legalizzate da provveditore agli studi.Firme su atti e documenti formati nello Stato e da valere all’estero per autorità estere, quando richiesto, legalizzate da competenti organi del Ministero competente.Firme su atti e documenti formati da autorità estere da valere nello Stato sono legalizzate da rappresentanza diplomatiche o consolari italiane all’estero, non soggette a legalizzazione.Atti e documenti redatti in lingua straniera, devono avere allegata traduzione italiana certificata conforme al testo straniero da competente rappresentanza diplomatica o consolare, o traduttore ufficiale.Firme su atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da rappresentanza diplomatica o consolare estera nello Stato, legalizzate da prefetture.Amministrazioni competenti per rilascio documenti personali, tenute a legalizzare fotografie presentate, legalizzazione non soggetta a obbligo di imposta di bollo.Documento di identità sostituibile con documento di riconoscimento equipollente: passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione e conduzione di impianti termici, patentino di abilitazione a porto d’armi, tessere riconoscimento, se munite di fotografia e timbro p segnatura equivalente, rilasciate da amministrazione dello Stato.Nei documenti d’identità e riconoscimento non necessaria indicazione o attestazione di stato civile.Carta d’identità , può essere rinnovata dal 180 giorno prima della scadenza.Imposta di bollo non dovuta quando esente da bollo l’atto sostituito o atto su cui è apposta firma da legalizzare.