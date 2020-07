Dichiarazioni ad amministrazioni pubbliche

Norme del testo unico disciplinano formazione, rilascio, tenuta e conservazione, gestione e trasmissione di atti e documenti da PA, disciplinano anche produzione atti e documenti a organi della PA, a gestori id pubblici servizi tra loro e in quelli con utenza e privati che vi consentono.Norme aventi sede legale in Italia o Paesi Unione Europea.Cittadini non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono usare dichiarazioni sostitutive limitatamente a stati, qualità personale e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani o nei casi in cui produzione delle certificazioni avvenga in applicazione di convenzioni internazioni fra Italia e Paese di Provenienza del dichiarante.Al di fuori di questi casi, qualità personali e fatti, sono documentati con certificazioni o attestazioni rilasciati da autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in italiano autenticato dall’autorità consolare italiana che attesa conformità all’originale.Dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta da pubblico ufficiale previo accertamento identità dichiarante, attestando che dichiarazione stata resa da interessato in presenza di impedimento a sottoscrivere.Dichiarazione nell’interesse di chi si trova in impedimento temporaneo, per salute, è sostituita da dichiarazione, contenente indicazione dell’esistenza di un impedimento, può essere resa d coniuge o figli o parenti in linea retta o collaterale fino a terzo grado, previo accertamento identità, eccetto in materia di dichiarazioni fiscali.Se interessato è soggetto a potestà dei genitori, a tutela o a curatela, dichiarazioni e documenti sottoscritti da genitore, esercente potestà, tutore o interessato stesso on assistenza del curatore.