Acquisizione diretta d’ufficio di informazioni

Le PA sono tenute ad acquisire d’ufficio informazioni oggetto di dichiarazioni sostitutive, nonché dati e documenti in possesso di PA, previa indicazione da interessato, degli elementi indispensabili per reperimento delle informazioni o dati richiesti o accertare dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.Divieto di accesso a dati diversi da quelli necessari per acquisire certezza o verificare esattezza.La consultazione diretta degli archivi dell’amministrazione certificante è operata per finalità di rilevante interesse pubblico. Per l’accesso diretto l’amministrazione certificante rilascia autorizzazione ad amministrazione procedente.Amministrazione procedente acquisisce d’ufficio informazioni esclusivamente per via telematica.Per agevolare acquisizione d0uficio di informazioni contenuti in albi, elenchi o pubblici registri è consentita consultazione per via telematica degli archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, perciò rilascio e acquisizione del certificato non sono necessari.Documenti trasmessi per fax o mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare fonte di provenienza soddisfano forma scritta e in seguito a trasmissione, non deve seguire quella del documento originale.Lo sportello unico per le attività produttive, in modalità telematica:- trasmette a PA coinvolte comunicazioni e documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta rilasciate da SUAP o acquisite da altre PA o comunicati dall’impresa o dalle agenzia per le imprese- invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, per il loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine di raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ogni impresa, il duplicato informatico dei documentiEstratti di atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per procedimenti ce riguardano cambiamento di stato civile e vengono acquisiti d’ufficio, eccetto questo caso PA possono provvedere ad acquisizione d’ufficio degli estratti solo quando indispensabile.Dati relativi a nome, cognome, luogo e data nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti d’identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti stessi.Divieto di chiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito, rimane facoltà di verificare nel corso del procedimento, la veridicità e l’autenticità dei dati contenuti nel documento esibito.Se si acquisiscono informazioni attraverso documenti d’identità o di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene con copia fotostatica non autenticata del documento.Se l’interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, le informazioni possono essere comprovate mediante esibizione, se l’interessato dichiara in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno variazioni.