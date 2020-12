Corteccia cerebrale (2)

Corteccia cerebrale

La corteccia cerebrale non ha una colorazione uniforme, ci sono delle bande di diversa intensità che decorrono parallele alla superficie. La sostanza bianca non è propriamente bianca, ma presenta una tenue colorazione violetta.Il cervello di scimmia ha molti aspetti in comune con quello umano, per esempio la corteccia cerebrale presenta una serie di avvallamenti detti solchi che ne estendono significativamente la superficie, e le porzioni di corteccia comprese tra due solchi si chiamano circonvoluzioni o giri.